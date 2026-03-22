Milan Torino, San Siro sempre pieno e ospita ex rossoneri: sugli spalti c’erano Galliani, Dida e Adli. Segui le ultimissime

Il Milan continua a confermarsi un fenomeno sociale oltre che sportivo. Anche nell’ultimo impegno casalingo, lo stadio San Siro ha fatto registrare l’ennesimo sold-out, consolidando un trend che vede il Diavolo primeggiare in Italia per calore e partecipazione del proprio pubblico. La passione dei sostenitori della squadra meneghina non accenna a diminuire, trasformando ogni partita interna in un evento imperdibile.

Numeri da capogiro: quasi 1,1 milioni di cuori rossoneri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dati relativi all’affluenza stagionale sono impressionanti. Nelle 15 gare disputate in casa, i rossoneri hanno ospitato complessivamente quasi 1,1 milioni di tifosi. Questo dato si traduce in una media superiore ai 73.000 spettatori a partita, un numero che permette al Milan di vantare il pubblico più numeroso della Serie A, staccando anche i cugini dell’Inter in questa speciale classifica del tifo.

Questo successo di pubblico è il frutto di una stagione vissuta con intensità sotto la guida di Massimiliano Allegri e grazie alla sapiente costruzione della rosa operata da Igli Tare.

Parata di stelle in tribuna: da Galliani a Dida

L’atmosfera magica di San Siro ha richiamato anche illustri volti del passato e del presente. In tribuna autorità è stato avvistato e lungamente applaudito dai tifosi Adriano Galliani. Accanto a lui, un altro idolo indimenticato come Nelson Dida, l’ex portiere brasiliano protagonista di mille battaglie europee con la maglia del Diavolo.

Non è passata inosservata nemmeno la presenza di Yacine Adli che ha voluto far sentire la sua vicinanza ai compagni nonostante non fosse impegnato sul terreno di gioco. La coesione tra l’ambiente, la dirigenza rappresentata da Tare e la squadra di Allegri è totale, supportata da una tifoseria che non smette di sognare in grande.

In attesa del rush finale, il Milan si gode il primato degli spalti, consapevole che il supporto dei propri fan sarà l’arma in più per centrare gli obiettivi prefissati in questa entusiasmante stagione.