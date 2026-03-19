Milan Torino, Allegri cerca il riscatto con il fattore Rabiot: le ultime sullo schieramento rossonero

Milan Torino, la sfida della verità per i rossoneri: Massimiliano Allegri punta sul rientro di pedine fondamentali per dimenticare il passo falso dell’Olimpico

La sconfitta rimediata nella Capitale contro la Lazio non ha scalfito le certezze tattiche di Massimiliano Allegri. Nonostante il pesante stop, l’allenatore non intende rivoluzionare il progetto iniziato in estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha lavorato duramente a Milanello nei primi giorni della settimana, puntando tutto sul cambio di atteggiamento. Sebbene a gara in corso non siano escluse virate verso il 4-3-3 o il 4-2-3-1, l’assetto di partenza per la sfida contro i granata di Roberto D’Aversa, allenatore abruzzese noto per la sua grinta e l’organizzazione difensiva, rimarrà il collaudato 3-5-2.

L’importanza di Rabiot e le scelte in difesa

Il dato più eclatante che emerge dall’analisi della rosea riguarda l’assenza di Adrien Rabiot, mezzala francese di caratura internazionale dotata di grande fisicità. Senza di lui, la media punti del Diavolo crolla drasticamente da 2,35 a 1,44 a partita. Il suo rientro dalla squalifica è una boccata d’ossigeno per il centrocampo, permettendo anche a Youssouf Fofana, mediano francese di rottura e diga davanti alla difesa, di arretrare il proprio raggio d’azione. In difesa, sulla corsia mancina, si rivedrà dal primo minuto Davide Bartesaghi, giovane terzino cresciuto nel vivaio rossonero, che prenderà il posto di Pervis Estupiñán, esterno ecuadoriano rapido e di spinta.

Pace fatta in attacco: Leao e Pulisic verso la conferma

Il dubbio principale riguarda il reparto avanzato. Nonostante la prova incolore e le tensioni mostrate a Roma, Rafael Leao, talentuoso esterno portoghese dalla velocità funambolica, e Christian Pulisic, trequartista americano tecnico e dinamico, sembrano destinati a partire ancora titolari. A tal proposito, la fonte ha svelato che tra i due è tornato il sereno dopo un confronto a Milanello.

Il numero 10 si sarebbe pentito della reazione troppo vistosa per i mancati passaggi, mentre l’ex Chelsea avrebbe compreso l’importanza di cercare maggiormente la verticalizzazione. Resta in preallarme Christopher Nkunku, duttile attaccante francese di grande qualità tecnica, che però non attraversa un momento brillante. Massimiliano Allegri sembra dunque intenzionato a scommettere sulla voglia di riscatto dei suoi big, cercando di ridurre la distanza dagli otto punti che separano la squadra dai nerazzurri capolista, attualmente guidati da Cristian Chivu, tecnico romeno ed ex colonna della difesa interista.