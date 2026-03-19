Milan Torino, San Siro si prepara al grande pienone: la stima sul numero di presenti per la sfida di Serie A

Milan Torino, una sfida che accende la passione del popolo rossonero: il Meazza si avvia verso il tutto esaurito per sostenere gli uomini di Allegri

Il campionato di Serie A non smette di regalare emozioni e, nonostante il recente rallentamento nel cammino verso la vetta, il calore dei sostenitori del Diavolo rimane incrollabile. La passione della tifoseria meneghina si conferma un fattore determinante per la squadra, che sabato pomeriggio scenderà in campo in un’atmosfera elettrizzante. Il distacco di otto punti rispetto alla capolista guidata da Cristian Chivu non ha minimamente scoraggiato i fan, pronti a spingere i propri beniamini verso un successo fondamentale.

Prevendita record e febbre rossonera

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per la sfida interna contro i granata sono attesi oltre 72.000 spettatori. La prevendita, iniziata ormai da tempo, sta procedendo a ritmi serrati, confermando il trend positivo di una stagione che vede il club rossonero sempre ai vertici per quanto riguarda le presenze allo stadio. Questo dato appare ancora più significativo se si considera che la compagine piemontese, allenata da Roberto D’Aversa, tecnico grintoso e specialista nelle ripartenze veloci, ha venduto solo circa 1.500 tagliandi nel settore ospiti, lasciando il resto del Meazza interamente colorato di rossonero.

Ospiti d’eccezione sulle tribune del Meazza

A dare ulteriore lustro all’evento sarà la presenza in tribuna di Zlatan Ibrahimovic, ex fuoriclasse svedese oggi dirigente rossonero e figura carismatica di riferimento per tutto l’ambiente. Il gigante di Malmö è al centro dell’attenzione non solo per il suo ruolo istituzionale, ma anche per i suoi futuri impegni professionali legati al mondo della comunicazione sportiva globale.

A tal proposito, la fonte ha svelato che sugli spalti sarà presente proprio lo svedese, il quale ricoprirà il ruolo di opinionista per la rete americana Fox Sports in occasione del prossimo Mondiale, affiancando un’altra leggenda del calcio come Thierry Henry, iconico attaccante francese e campione del mondo nel 1998. In attesa di vederlo impegnato in questa nuova veste internazionale, i tifosi rossoneri si godranno la sua leadership a San Siro, sperando che la sua vicinanza possa ispirare gli uomini di Massimiliano Allegri a una vittoria fondamentale contro la formazione di Roberto D’Aversa.

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