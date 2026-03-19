Gimenez Milan, il ritorno del Bebote potrebbe essere contro il Torino. Le ultime

Gimenez Milan, un rientro fondamentale per il finale di stagione: l’attaccante messican è pronto a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri

Il momento della verità è finalmente arrivato per l’attacco rossonero. Dopo un periodo di assenza, il rientro di Santiago Gimenez è ormai imminente e potrebbe concretizzarsi già nella sfida di sabato pomeriggio contro i granata. Il calciatore, soprannominato il Bebote per i suoi trascorsi in Messico, ha lavorato con grande intensità negli ultimi giorni a Milanello, dimostrando una condizione atletica invidiabile che ha convinto lo staff tecnico a valutarne la convocazione per la panchina.

La sosta a Milano per convincere la dirigenza

Il futuro del numero nove rimane tuttavia un rebus da risolvere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la scelta del giocatore di rinunciare agli impegni con la propria Nazionale si rivelerà decisiva. La nota fonte ha infatti confermato: «Niente nazionale per Gimenez e il suo futuro rimarrà incerto». Questo isolamento volontario a Milano durante la sosta permetterà a Santiago Gimenez di lavorare intensamente sotto gli occhi di Massimiliano Allegri, con l’obiettivo di guadagnarsi la conferma per la prossima stagione.

Il centravanti avrà a disposizione solo poche partite per dissipare i dubbi della critica e della dirigenza del Diavolo. In un campionato dove i nerazzurri hanno mostrato una solidità offensiva superiore, il club meneghino ha bisogno dei gol del messicano per blindare gli obiettivi stagionali. La permanenza in Italia durante la sosta nazionale è l’arma segreta che l’attaccante vuole sfruttare per dimostrare di essere ancora l’uomo giusto su cui puntare per il futuro del reparto avanzato.