Santiago Gimenez, assist al Milan dal Messico: decisione presa, Allegri può sorridere

Santiago Gimenez non sarà convocato dal Messico per la prossima sosta delle Nazionali: decisione praticamente presa

Il ritorno in campo di Santiago Gimenez con la maglia del Messico dovrà attendere. Secondo quanto riportato da TUDN MEX e confermato da fonti vicine alla federazione, l’attaccante rossonero non sarà convocato dal CT Javier Aguirre per le prestigiose amichevoli di fine marzo contro Portogallo e Belgio.

Una decisione sofferta ma necessaria, dettata dalla volontà di non forzare i tempi dopo il lunghissimo stop di 133 giorni per l’infortunio alla caviglia destra che lo ha tenuto lontano dai campi da fine ottobre.

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Dietro l’esclusione di “Bebote” ci sarebbe una richiesta specifica del Milan. La dirigenza di via Aldo Rossi ha infatti contattato la Federcalcio messicana per chiedere di preservare il giocatore, tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello solo da pochi giorni. L’obiettivo di Massimiliano Allegri è riavere Gimenez al 100% della condizione per il rush finale in Serie A e per blindare il secondo posto, evitando ricadute che potrebbero compromettere anche la sua partecipazione al Mondiale 2026 in casa.

Il Messico ha accolto la richiesta, preferendo non rischiare il proprio miglior talento in test amichevoli, seppur di alto livello come quello contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo all’Azteca.