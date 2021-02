Milan-Stella Rossa, probabili formazioni: Pioli cambia giocatori e posizioni, il tecnico rossonero costretto a fare di necessità virtù

Milan-Stella Rossa, probabili formazioni secondo goal.com: Pioli cambia giocatori e posizioni, il tecnico rossonero costretto a fare di necessità virtù.

COSA CAMBIA IN COPPA- Niente in porta, come prevedibile. Donnarumma tra i pali, di fronte a lui Tomori e Romagnoli, assente Kjaer. A destra giocherà Kalulu e non Calabria, prima novità di questa gara. A sinistra Hernandez mentre in mediana Kessie e Tonali regolarmente. In avanti non ci sarà Ibra, a riposo, al suo posto Leao con Krunic trequartista, Castillejo a destra e Rebic a sinistra.

MILAN (4-2-3-1)- Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Rebic; Leao.

STELLA ROSSA (3-4-2-1)- Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli.