Milan-Stella Rossa, Pioli pensa al cambio di centrali

Milan-Stella Rossa: possibile ritorno da titolare per Tomori come centrale mentre è da valutare l’inserimento di Kalulu

Il Milan per la sfida di Europa League di giovedì potrebbe tornare ad effettuare nuovamente del turnover dopo quello visto la scorsa settimana a Belgrado. Questa volta però Pioli, oltre a tutelare i giocatori più utilizzati in vista della Roma, coglierà l’occasione anche per testare in una gara complicata soprattutto dal punto di vista della concentrazione Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.

Con questa scelta il tecnico rossonero non vuole in alcun modo mettere in discussione il lavoro svolto da Kjaer e Romagnoli (finiti sotto il ciclone delle polemiche dopo il derby) ma concedere piuttosto ai due centrali meritato riposo e, al contempo, valutare le alternative.