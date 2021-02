Milan, si salva solo Donnarumma: nessuno è esente da insufficienza come giusto che sia in una serata che appare come la peggiore in stagione

Milan, si salva solo Donnarumma: nessuno è esente da insufficienza come giusto che sia in una serata che appare come la peggiore in stagione. Il portiere rossonero è l’unico incolpevole in una serata storta che al termine della gara non perdona nessuno, soprattutto Calhanoglu, il più atteso insieme a Bennacer. Gazzetta premia il portiere rossonero con un voto che fa la differenza rispetto a quello dei compagni.

VOTO 6,5- “In un Milan inguardabile si è distinto per la solita grinta nel dirigere la difesa e per una grande parata su Saponara. Senza macchia sui gol”.