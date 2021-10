Tonali MVP di Settembre: i numeri del centrocampista rossonero

Sandro Tonali è diventato prova, passando dal sembrare sorpresa all’apparire certezza della squadra. Le difficoltà della scorsa annata gli sono servite per crescere e fare quel salto di qualità che necessitava di tempo, ostacoli, errori e ancora tempo.

🔝 SANDRO TONALI 🔝

An impressive run in September from our mighty midfielder earned him the @emirates MVP award 🏆

Un settembre in costante ascesa gli vale il premio di miglior rossonero del mese! 🏆#SempreMilan pic.twitter.com/GFRLtyxF6Q

