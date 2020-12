Milan, sempre più Thauvin e sempre meno Castillejo: la società si muove sia in entrata che in uscita con grande attenzione sul francese

CASTILLEJO IN USCITA- Come riporta questa mattina Gazzetta dello sport, da tempo si parla di un Castillejo in uscita a fine stagione. Lo spagnolo nonostante il goal di Genova non sta dando il massimo, complice probabilmente l’ascesa di Saelemaekers.

THAUVIN- Thauvin, come sappiamo è a fine contratto con l’Olympique Marsiglia. Il nazionale francese si muove bene in vari ruoli offensivi e ha la giusta esperienza per garantire un salto di qualità, qualora ce ne fosse bisogno.