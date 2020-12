Gazzetta, Milan piazza affari: chi entra e chi esce. Tutto su Szoboszlai

Gazzetta, internamente un focus sugli affari del Milan, chi entra e chi esce per quanto riguarda il prossimo mercato ina arrivo a gennaio

PIAZZA AFFARI- “Milan piazza affari: chi entra e chi esce. Tutto su SzoboSzlai“. E ancora: “Che incroci in arrivo: l’ungherese “aspetta” Calhanoglu. In difesa vivi i contatti

per Lovato. L’ala francese piace se parte Castillejo”.

CHI ARRIVA E CHI PARTE- La rosea di questa mattina fa un’importante distinzione dettagliata dalle cifre di mercato sia in uscita che in entrata. Tra i partenti in scadenza Musacchio e Calhanoglu mentre Duarte e Castillejo hanno ancora qualche anno di contratto ma potrebbero essere inseriti per arrivare ad uno tra Simakan, Kabak, Lovato o Nuno Mendes. Thauvin altro giocatore trattato col Marsiglia e poi ovviamente Szoboszlai.