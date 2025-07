BMW Milan, ufficiale il rinnovo della partnership: il comunicato ufficiale

BMW Milan, i rossoneri hanno comunicato il rinnovo ufficiale della partnership col noto marchio automobilistico. La nota del club

AC Milan e BMW rinnovano ufficialmente la partnership iniziata nel 2021, confermando la filiale italiana di BMW Group come Premium Partner e Official Automotive Partner del Club rossonero.

AC Milan e BMW, leader internazionali in grado di creare una connessione profonda e autentica con le proprie comunità di riferimento, proseguono un percorso costruito su una visione e valori condivisi: passione, innovazione, ricerca dell’eccellenza, e la ferma convinzione che la sostenibilità a 360° rappresenti un asset strategico cruciale. Due realtà orientate al futuro, che da sempre definiscono nuovi standard e si affermano come punti di riferimento sia all’interno che al di fuori dei rispettivi settori.

Nel corso della loro partnership, AC Milan e BMW hanno costruito fondamenta solide che hanno dato vita a numerose iniziative ed opportunità. Negli ultimi anni, AC Milan ha anche supportato diverse attività promosse da BMW in ambito ESG – in linea con il percorso strategico del Club – tra cui la campagna +Diversity e le prime due tappe del progetto BMW in Tour. In vista della prossima stagione, AC Milan e BMW continueranno a collaborare attraverso eventi e iniziative congiunte pensate per coinvolgere e ispirare gli appassionati di sport e di innovazione automobilistica.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Quando due brand iconici si incontrano, non si parla solo di collaborazione, ma di una visione condivisa, della capacità di ispirare e di lasciare un segno duraturo. È esattamente ciò che abbiamo fatto con BMW negli ultimi quattro anni: superare i confini di ciò che una partnership può rappresentare e creare valore all’incrocio tra mondi diversi. AC Milan e BMW sono entrambi leader e pionieri nei rispettivi settori, punti di riferimento dentro e fuori dai propri ambiti – guidati da un’ambizione comune: innovare, anticipare il cambiamento e costruire connessioni autentiche. Insieme continueremo a ispirare le nuove generazioni, avvicinare le nostre community e generare un impatto positivo e concreto sulla società”.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia S.p.A., ha commentato: “Non poteva esserci luogo migliore della House of BMW, la casa del nostro brand e delle relazioni di alto livello per celebrare il percorso che dal 2021 ha visto BMW Italia e AC Milan uniti in momenti davvero significativi. La nostra ambizione era di andare oltre i contenuti tecnici di una partnership tradizionale, mettendo a fattor comune alcuni valori aspirazionali dei nostri brand, per essere più autentici. A distanza di quattro anni, quel progetto ha fatto moltissima strada, abbiamo unito le nostre community, e lavorato congiuntamente su tutte le piattaforme di comunicazione. Abbiamo condiviso e continuiamo a condividere l’ambizione di provare a fare sempre la differenza, e soprattutto un approccio valoriale basato sulla necessità di restituire valore alla società e prendere posizione sulle tematiche fondamentali, affinché lo sport possa diventare il linguaggio inclusivo per eccellenza”.