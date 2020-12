Calciomercato Milan – Il Siviglia si inserisce nella corsa a Thauvin

Il Milan cerca Florian Thauvin da diverso tempo. Oggi però la stampa spagnola parla anche dell’inserimento del Siviglia

Il Milan continua con il pressing per arrivare a Florian Thauvin del Marsiglia che, è in scadenza di contratto con il suo club. Come riportato da diversi quotidiani spagnoli, i rossoneri però non sono gli unici sul giocatore. Infatti, anche il Siviglia è interessato a Thauvin.

Come ha dichiarato Paolo Maldini la settimana scorsa, il Milan non parteciperà ad aste per aggiudicarsi il giocatore. Se il Siviglia si intrometterà troppo, il Diavolo potrebbe mollare il colpo.