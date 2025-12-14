Milan Sassuolo, attenzione a Volpato. Meglio del giocatore neroverde hanno fatto solo in due: il dato

Milan Sassuolo, Volpato tra i principali pericoli neroverdi. Meglio di lui hanno fatto solo due giocatori: il dato in Serie A

Cristian Volpato, trequartista del Sassuolo, sta vivendo un momento di forma eccezionale, come evidenziato dai dati Opta. Il giovane classe 2003 ha quadruplicato il suo impatto offensivo negli ultimi incontri di Serie A. Nelle sue prime 37 presenze complessive nel massimo campionato italiano, Volpato era stato coinvolto in sole cinque reti (tre gol e due assist).

Milan Sassuolo, La Svolta Statistica

Nelle ultime quattro partite di campionato, la sua produzione è schizzata alle stelle, prendendo parte a ben quattro reti (un gol e tre assist). Questo dato sottolinea una crescita esponenziale e una maturazione rapida del giocatore nell’attuale fase della stagione.

Oltre a segnare, Volpato si sta distinguendo anche come uno dei migliori assistman del campionato. Con quattro assist forniti in questa stagione di Serie A, il talento del Sassuolo si posiziona al pari di altri sei giocatori di spicco. Soltanto due calciatori hanno fatto meglio di lui in questa specifica statistica: Nico Paz e Federico Dimarco, entrambi a quota cinque assist. Questi numeri confermano che Cristian Volpato è diventato un elemento chiave nella fase offensiva del Sassuolo e uno dei giovani più prolifici della Serie A.