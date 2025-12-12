Milan Sassuolo, la Time Machine ci riporta al 2023: la “Legge Pulisic” si abbatte sui neroverdi

Milan Sassuolo, la Time Machine ci fa rivivere l’ultimo incrocio in Serie A: anche allora a decidere il match fu Pulisic

Il Sassuolo, da quando è approdato in Serie A nel 2013, si è affermato come una delle avversarie più ostiche della cosiddetta “media nobiltà” del campionato. La rivalità, pur essendo recente, è stata segnata da partite ricche di sorprese e da risultati spesso inattesi per il Milan. In vista della prossima sfida di campionato, il club rossonero, attraverso la sua rubrica Time Machine, ha voluto ripercorrere l’ultimo precedente a San Siro, datato dicembre 2023.

Milan Sassuolo, Il Gol di Pulisic e i Tre Punti Decisivi

L’ultima vittoria casalinga contro i neroverdi (1-0) si è distinta dal trend negativo recente. La partita fu decisa da un gol di Christian Pulisic, che confermò la sua “legge” di inizio carriera rossonera: quando segna l’americano, il Milan vince. Quella vittoria non solo portò tre punti importanti in una stagione cruciale, ma segnò anche l’esordio significativo dell’allora capitano della Primavera, Kevin Zeroli.

Il match fu vivace fin dal primo tempo, con il Milan che vide annullarsi due reti per fuorigioco, segnate prima da Bennacer e poi da Leão, dopo l’intervento del VAR. Nonostante i pericoli creati dal Sassuolo, su tutti il tiro a giro di Berardi neutralizzato da un superbo Maignan, il gol decisivo arrivò allo scoccare dell’ora di gioco: Bennacer inventò un assist che liberò Pulisic, freddo nell’anticipare l’uscita di Consigli. Nel finale, Maignan disinnescò il tentativo di Laurienté, e il triplice fischio sancì la vittoria per i rossoneri di Pioli.