Brambati parla così di Maignan. Il rinnovo del portiere rossonero e un consiglio al Milan

Brambati analizza così la trattativa di rinnovo tra Mike Maignan e il Milan. Le parole dell’ex calciatore

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà per analizzare le delicate situazioni contrattuali in casa Milan. Il club rossonero si trova di fronte a due nodi cruciali da sciogliere: i rinnovi del portiere titolare Mike Maignan e dell’esterno offensivo Christian Pulisic, entrambi con scadenze contrattuali che iniziano a farsi vicine e destando l’interesse di altri grandi club europei.

Brambati, L’Importanza della Figura del Portiere

Posto di fronte alla scelta di rinnovare un solo giocatore tra i due, Brambati non ha avuto dubbi. Pur ammettendo che l’ideale sarebbe prolungare entrambi, l’ex procuratore ha indicato Maignan come la priorità assoluta. La sua logica si basa sull’importanza fondamentale che il portiere riveste nella costruzione di una squadra solida e vincente.

Secondo Brambati, il portiere è la pedina essenziale da cui si deve partire per edificare una squadra forte. A sostegno di questa tesi, ha citato l’esempio di Pep Guardiola: “Infatti Guardiola si è preso Donnarumma, perché sa che il portiere dà forza al reparto”. Scegliere di blindare il numero uno francese è dunque visto come un imperativo tecnico per il Milan, garantendo stabilità e qualità tra i pali, prima ancora di concentrarsi sul reparto avanzato.