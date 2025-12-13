Milan Sassuolo, i rossoneri sono la prima squadra a guadagnare più punti e… subire meno gol: il dato

Milan Sassuolo, i rossoneri si piazzano al primo posto di una classifica speciale: ecco il dato che vede il Diavolo in testa

Il Milan sta dimostrando una straordinaria solidità e efficacia negli scontri diretti contro le avversarie di alta classifica. Secondo i dati forniti da Opta, la squadra rossonera è quella che ha guadagnato più punti e, allo stesso tempo, subito meno gol contro le formazioni che attualmente occupano le prime dieci posizioni della Serie A.

Milan Sassuolo, Un Bilancio Rossonero Impressionante

In sette partite disputate contro queste squadre di vertice, il Milan ha raccolto ben 16 punti, grazie a cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. A completare questo quadro di eccellenza difensiva è il numero ridotto di gol subiti: solo tre in questi sette incontri. Questa statistica sottolinea la capacità del Milan non solo di imporsi nei momenti chiave del campionato, ma anche di mantenere una difesa blindata contro attacchi di alto livello.

Di contro, analizzando i club che si trovano nella parte alta della classifica, il Sassuolo è la squadra che ha registrato le maggiori difficoltà negli scontri diretti. La formazione neroverde ha ottenuto il bilancio peggiore in questo tipo di partite, racimolando soltanto tre punti complessivi. Questo magro bottino è frutto di una sola vittoria e ben cinque sconfitte, senza alcun pareggio. I dati evidenziano come la squadra debba ancora trovare la chiave per competere efficacemente contro le formazioni più quotate del campionato.