Milan Sassuolo, gli ultimi precedenti in Serie A: una sola vittoria rossonera in cinque sfide a San Siro

Milan Sassuolo, i rossoneri hanno vinto una sola sfida delle ultime cinque giocate in Serie A contro i neroverdi: il dato

Domenica, il Milan affronterà il Sassuolo a San Siro alle 12:30, ma la statistica recente non gioca a favore dei rossoneri. Negli ultimi cinque incontri di Serie A giocati a Milano tra le due squadre, il bilancio è decisamente in favore della formazione emiliana.

Milan Sassuolo, Lo Storico Negli Ultimi Cinque Confronti

Negli ultimi cinque precedenti casalinghi contro il Sassuolo, il Milan è riuscito a vincere una sola volta: il 30 dicembre 2023, grazie a una rete decisiva di Christian Pulisic (1-0). Nelle restanti quattro partite, i rossoneri hanno ottenuto un solo pareggio, a fronte di ben tre successi per il Sassuolo. La serie di risultati negativi comprende un pareggio per 0-0 nel 2019/20, seguito da tre pesanti sconfitte consecutive: 1-2 nel 2020/21, 1-3 nel 2021/22, culminate nel clamoroso 2-5 subito nella stagione 2022/23. Il Milan, dunque, dovrà invertire una tendenza casalinga molto negativa contro il Sassuolo per consolidare la propria posizione in classifica e non subire l’ennesima beffa interna.