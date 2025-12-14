Milan Sassuolo, Pinamonti analizza così il pareggio in conferenza stampa: le parole del giocatore neroverde

Milan Sassuolo, Pinamonti parla così in conferenza stampa dopo il pareggio di San Siro: le parole dell’attaccante neroverde

Andrea Pinamonti ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 2-2 ottenuto dal Sassuolo contro il Milan a San Siro. L’attaccante ha subito chiarito che le azioni dei gol neroverdi, compreso il primo, non sono state casuali, ma il risultato di schemi che la squadra prova intensamente in allenamento.

Interrogato sulla sua dimensione attuale, Pinamonti, che ha giocato tutte le partite, ha ammesso di non sapere quale sia il suo livello definitivo, ma sente di poter dare ancora tanto. Ha sottolineato che sta lavorando duramente all’interno di un bel gruppo che sta offrendo ottime prestazioni, e questo lo rende felice.

Milan Sassuolo, La Difficoltà del Ruolo e l’Importanza del Sacrificio

Pinamonti ha riconosciuto che è molto difficile per un attaccante giocare in partite come quella contro il Milan, specialmente con il modulo adottato. Ha evidenziato di essere migliorato molto su questo aspetto. Ha ribadito che anche quando non arrivano occasioni personali per segnare, la cosa fondamentale è mettersi a disposizione dei compagni con impegno e sacrificio.

Riguardo al risultato finale, Pinamonti ha descritto uno stato d’animo misto. Inizialmente c’è felicità per aver strappato un punto alla capolista, ma c’è anche la consapevolezza che il bottino pieno era alla portata. Ha lodato la reazione della squadra, sottolineando che, quando il Milan era in vantaggio per 2-1, pochi avrebbero scommesso sul rientro del Sassuolo, cosa che invece è avvenuta nel migliore dei modi.

Infine, sull’argomento Nazionale, Pinamonti ha affermato di crederci sempre, usando il fatto di non essere chiamato come uno stimolo costante per crescere e migliorare in attesa di una futura chiamata. Ha concluso dicendo che, nonostante gli manchi il gol in casa, non si focalizza su questi dati statistici, ma solo sull’impegno e il sacrificio, elementi che, a suo dire, non mancheranno mai.