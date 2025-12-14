MN24 – Infortunio Gabbia, domani ci saranno gli esami per capire l’entità del problema: ma c’è ottimismo. Le ultime

Infortunio Gabbia, nella giornata di domani gli esami strumentali per capire l’entità del problema. Filtra ottimismo: ecco perché

Matteo Gabbia è stato costretto a lasciare il campo al 61° minuto della sfida Milan-Sassuolo a causa di un infortunio al ginocchio, subìto durante un ripiegamento difensivo pochi istanti prima. Nonostante un tentativo iniziale di riprendere il gioco dopo i primi soccorsi, il difensore rossonero ha dovuto chiedere il cambio, venendo sostituito da Koni De Winter.

Infortunio Gabbia, Esami e Partenza per l’Arabia Saudita

L’uscita dal campo di Gabbia genera preoccupazione a ridosso di un appuntamento cruciale. Gli esami strumentali per determinare l’esatta entità del problema sono stati fissati per domani, lunedì.

Il timing è serrato: la giornata di domani coincide con la vigilia della partenza del Milan per l’Arabia Saudita. La squadra volerà martedì per prendere parte alla EA Super Cup 2025, dove è chiamata a difendere il titolo. Il primo impegno è fissato per giovedì, con la semifinale del torneo Final Four contro il Napoli.

Nonostante la necessità di ulteriori accertamenti, le prime indicazioni sul campo offrono un cauto ottimismo: il ginocchio di Gabbia sembrerebbe essere stabile. Questa è una buona notizia in quanto tenderebbe a scongiurare problemi di grave entità, anche se il risultato degli esami di domani sarà cruciale per definire la sua disponibilità per la Supercoppa.