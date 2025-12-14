Conferenza stampa Allegri: «Ecco chi recuperiamo per la Supercoppa. L’infortunio di Gabbia? Dico questo…»

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla conclusione di Milan-Sassuolo

Massimiliano Allegri, alla conclusione di Milan-Sassuolo, match valevole per 15esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto nella consueta conferenza stampa post partita. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla partita: «Partita che sapevamo molto difficile, perché comunque il Sassuolo può prendere il gol e farlo in qualunque momento. Abbiamo rischiato anche di perderla. Prendiamo questo punto perché potrà risultare utile per il raggiungimento del nostro obiettivo. Potevamo fare meglio in occasione del 2-2. Detto questo, i ragazzi stanno facendo bene e bisogna restare sereni e tranquilli e pensare alla partita di giovedì contro il Napoli».

Sulla prestazione: «Oggi rispetto alle altre partite abbiamo fatto meglio nella fase di possesso, perché comunque ci siamo mossi di più, loro hanno difeso bene sui cross. Poi dopo ci è mancata attenzione, soprattutto sul secondo gol, perché fino a quel momento lì la partita stava andando via liscia».

Sui recuperi: «Per giovedì dovremmo recuperare Fofana, vediamo Leao come sta. Gimenez, speriamo di averlo il più presto possibile. Bisogna continuare a lavorare perché fino a questo momento qui i ragazzi stanno facendo bene. Dobbiamo essere arrabbiati e non demoralizzarci, perché domani dobbiamo pensare a giovedì e continuare a lavorare per migliorarci. Dobbiamo anche cominciare a subire meno gol, ma continuare a lavorare in totale serenità e soddisfatti per il lavoro fatto fino ad adesso».

Sulla direzione arbitrale: «Ha visto cose buone, preso decisioni. Era la prima volta per lui a San Siro, e la prossima volta che verrà avrà maggiore esperienza nel gestire questa partite».

Sul cambio di Pulisic e l’infortunio di Gabbia: «Pulisic scelta tecnica. In quel momento lì c’era bisogno di rinforzare il centrocampo e ripartire, quindi ho deciso di mettere un centrocampista in più. Pulisic rientrava da una settimana dove ha perso peso, ha avuto la febbre. Però direi che è stato un cambio tattico. Gabbia vediamo domani mattina, speriamo che non sia niente».