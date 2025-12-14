Allegri a Dazn: «Non possiamo subire certi gol. Oggi abbiamo rischiato di perdere, ma questo pareggio…»

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione di Milan-Sassuolo

Massimiliano Allegri, alla conclusione di Milan-Sassuolo, match valevole per 15esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul pareggio: «Oggi abbiamo fatto una buona partita, attaccando bene anche a difesa schierata. Loro a un certo punto spaccano la partita e se non chiudi l’azione sei costretto a fare 90 metri all’indietro. Abbiamo rischiato anche di perderla, prendiamoci questo punto».

Sulla prestazione: «I ragazzi hanno fatto una buona partita, il nostro percorso è per arrivare tra le prime quattro. Dobbiamo iniziare a prendere meno gol. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi».

Sul cambio di Pulisic e la fase difensiva: «Pulisic è rientrato dopo uno stato febbrile, ha fatto bene. Poi in quel momento avevo bisogno di un centrocampista in più. Bisognava difendere meglio. Sul secondo gol eravamo a difesa schierata, ci siamo staccati. Così non possono entrare in area di rigore».

Su Nkunku: «Oggi ha fatto una buona partita. Ha fatto una bella giocata alla fine. Non è che un pareggio cambia le dinamiche di questa squadra. Sappiamo le qualità della rosa, ma bisogna dare continuità ai risultati. Oggi abbiamo rischiato anche di perdere. Questo pareggio sembra come buttare due punti ma alla fine sarà utile».

Sull’uscita di Gabbia: «Speriamo che non si sia fatto nulla di grave, vedremo domani. Avremo sicuramente De Winter e Odogu pronti per giocare».