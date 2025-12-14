 Pagelle Milan Sassuolo: giornata da sogno per Bartesaghi, Nkunku non si scuote
Pagelle Milan Sassuolo: giornata da sogno per Bartesaghi, Nkunku non si scuote

2 ore ago

Pagelle Milan Sassuolo: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo la gara di San Siro

Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo la gara con il Sassuolo

TOP: Bartesaghi

FLOP: Nkunku

Maignan 6: Incolpevole sui gol subiti

Tomori 5.5: Il secondo gol arriva dalla sua parte

Gabbia 6: Finché è in campo regge – 65′ De Winter 5.5: Non sempre sicuro

Pavlovic 5.5: Può fare di più

Saelemaekers 6: Vive di fiammate – 89′ Athekame sv

Loftus-Cheek 6: Meglio nel primo tempo

Modrić 6: Non la sua miglior prestazione

Rabiot 5.5: Non riesce a incidere come al solito

Bartesaghi 7.5: Primi due gol in Serie A – 89′ Estupinan sv

Nkunku 5: Buon assist per il secondo gol di Bartesaghi ma per il resto è un fantasma

Pulisic 5.5: Gara negativa per lui – 67′ Ricci 5.5: Deve essere più presente

