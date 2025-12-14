News
Pagelle Milan Sassuolo: giornata da sogno per Bartesaghi, Nkunku non si scuote
TOP: Bartesaghi
FLOP: Nkunku
Maignan 6: Incolpevole sui gol subiti
Tomori 5.5: Il secondo gol arriva dalla sua parte
Gabbia 6: Finché è in campo regge – 65′ De Winter 5.5: Non sempre sicuro
Pavlovic 5.5: Può fare di più
Saelemaekers 6: Vive di fiammate – 89′ Athekame sv
Loftus-Cheek 6: Meglio nel primo tempo
Modrić 6: Non la sua miglior prestazione
Rabiot 5.5: Non riesce a incidere come al solito
Bartesaghi 7.5: Primi due gol in Serie A – 89′ Estupinan sv
Nkunku 5: Buon assist per il secondo gol di Bartesaghi ma per il resto è un fantasma
Pulisic 5.5: Gara negativa per lui – 67′ Ricci 5.5: Deve essere più presente