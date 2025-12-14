 Milan Sassuolo, Marcolin a Dazn parla così di Maignan
Milan Sassuolo, Marcolin e le parole su Maignan. Il momento positivo del portiere rossonero e… il rinnovo

17 minuti ago

Milan Sassuolo, Marcolin parla così a Dazn di Mike Maignan. Dal momento del portiere rossonero al suo rinnovo: le parole

Mike Maignan è tornato a essere un pilastro fondamentale per il Milan in questa stagione, con prestazioni che hanno raggiunto livelli eccezionali. Di questo ne ha parlato Dario Marcolin ai microfoni di DAZN, nel prepartita di Milan-Sassuolo, sottolineando il ruolo cruciale del portiere francese nel momento attuale della squadra.

Secondo l’ex calciatore e commentatore, il Milan sta beneficiando del “miglior Maignan di sempre”. Marcolin ha enfatizzato come l’estremo difensore abbia letteralmente “salvato partite clamorose”, intervenendo con parate decisive che hanno evitato sconfitte o pareggi.

Milan Sassuolo, Marcolin sottolinea le qualità di Maignan

La sua influenza va oltre le mere parate. Marcolin sottolinea che è “tornata la sua leadership” proprio quando il Milan ne ha più bisogno. Questo aspetto è evidente nei momenti in cui la squadra si trova sotto pressione difensiva: “quando la squadra deve difendere c’è l’exploit di Maignan,” ha spiegato l’opinionista.

Il portiere ha abituato tutti a un livello di rendimento fuori dall’ordinario, tanto da essere considerato da Marcolin “uno dei portieri più forti al mondo in questo momento”. La sua presenza infonde sicurezza a tutta la retroguardia e permette ai rossoneri di affrontare le gare con maggiore serenità tattica.

