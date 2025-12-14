 Milan Sassuolo LIVE: sintesi, cronaca, risultato e moviola
Connect with us

News

Milan Sassuolo LIVE: nuova chance per Nkunku accanto a Pulisic, c’è Modrici in regia

Avatar di Alberto Zamboni

Published

13 minuti ago

on

By

Nkunku

Milan Sassuolo: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la quindicesima giornata di Serie A in programma alle 12:30 a San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta il Torino nella quindicesima giornata di Serie A 2025-2026. Gara in programma alle 12:30.

AGGIORNA LIVE

Torino Milan: sintesi e moviola

Torino Milan 0-0: risultato e tabellino

Milan Sassuolo: il pre-partita

Ore 9.30 – Nuova chance per Nkunku

Ore 10 – Conferma per Modric in regia

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.