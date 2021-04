Milan-Sassuolo, probabili formazioni: tre cambi necessari per Pioli alla luce della situazione attuale relativa alla condizione fisica

UN CAMBIO PER REPARTO- Come riporta Gazzetta dello sport di questa mattina, l’undici titolare di Pioli dovrebbe subire un paio di variazioni rispetto alla gara con il Genoa, confermato invece Leao al posto di Ibra, infortunato. Al momento ballottaggio tra Tonali e Meité in mediana con il primo leggermente favorito, per quanto riguarda l’attacco, se la giocheranno Calhanoglu e Krunic. Andiamo a vedere le scelte dei due tecnici, a poche ore dal fischio d’inizio. Attenzione all’esclusione di Theo Hernandez anche dai convocati dopo essere stato annoverato tra i titolari.

MILAN (4-2-3-1)- Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Dalot; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao.

SASSUOLO (4-2-3-1)- Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.