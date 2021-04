Convocati Milan: fuori Bennacer, Ibra, Theo. Dentro Calha e Calabria

Questi i convocati rossoneri per Milan-Sassuolo, 32° giornata di Serie A in programma mercoledì 21 aprile alle 18.30 a San Siro: ci sono Calhanoglu e Calabria

Questi i convocati rossoneri per Milan-Sassuolo, 32° giornata di Serie A in programma mercoledì 21 aprile alle 18.30 a San Siro. Assente l’affaticato Ibrahimovic mentre non hanno riassorbito il problema alla caviglia Theo Hernandez e Bennacer. Recuperano Calhanoglu e Calabria. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

G. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Mandžukić, Rebić