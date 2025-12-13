Milan Sassuolo, Grosso parla così di Modric e spiega come fermare i rossoneri: le parole del tecnico neroverde

Milan Sassuolo, Grosso, allenatore neroverde, ha parlato così in conferenza alla vigilia della sfida contro i rossoneri: le sue parole

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha analizzato la sfida contro il Milan, ponendo l’attenzione sui meccanismi offensivi della squadra avversaria. Grosso ha evidenziato come il Milan adotti una strategia di gioco che, pur partendo da un 3-5-2 sulla carta, sfrutta particolarmente la spinta laterale. In particolare, ha menzionato i movimenti del difensore Pavlović sulla fascia sinistra, che spesso si spinge in avanti per occupare spazi e creare superiorità numerica, mentre sul lato destro si generano spesso situazioni di vantaggio.

Milan Sassuolo, Come Limitare i Rossoneri?

Grosso ha identificato la chiave per limitare l’offensiva milanista: una grandissima prestazione collettiva. La sua squadra dovrà essere brava a riconoscere e a interpretare rapidamente le situazioni che si presenteranno, dimostrando allo stesso tempo grande coraggio e personalità. L’obiettivo è provare a ottenere un risultato positivo, nonostante la difficoltà dell’ambiente in cui si troveranno a giocare.

La conferenza si è poi focalizzata sul duello a centrocampo tra Nemanja Matić del Sassuolo e Luka Modrić del Milan. Grosso ha riconosciuto il valore dei due giocatori, definendoli “due campioni” che hanno dimostrato il loro potenziale lungo carriere brillanti. L’allenatore ha espresso fiducia in Matic, lodandone i grandi valori e l’utilità per il progetto del Sassuolo. La sfida sarà quella di provare a limitare le caratteristiche del fortissimo Modric, pur sapendo che il Milan ha molti altri pericoli. Grosso ha concluso con una metafora: inseguire i giocatori del Milan ti porta a “andare in giro per il campo”, ma anche non inseguirli ha la stessa conseguenza.