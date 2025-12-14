Milan Sassuolo, Grosso parla così in conferenza dopo il pareggio di San Siro: le parole del tecnico neroverde

Milan Sassuolo, Grosso parla così in conferenza stampa dopo il pareggio di San Siro: le parole del tecnico neroverde

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha espresso soddisfazione in conferenza stampa per il pareggio per 2-2 ottenuto contro il Milan. Ha sottolineato come il punto sia il risultato di una bella prestazione e del grande coraggio dimostrato dalla squadra. Nonostante la gara sia stata difficile, con il Milan che ha creato notevoli problemi e con il rischio finale di subire il terzo gol, il Sassuolo è stato bravo a restare in partita e a uscirne con un risultato positivo contro un avversario fortissimo.

Riguardo alle ambizioni del Sassuolo, Grosso ha minimizzato le voci sull’Europa. Ha affermato di non dare molta importanza alla classifica e che la squadra è focalizzata sulla preparazione delle prossime gare con l’obiettivo principale della salvezza. Nonostante ciò, ha precisato che non si pongono freni e l’obiettivo è fare sempre il massimo.

Milan Sassuolo, Valutazioni Tattiche e Singoli Giocatori

Grosso ha lodato l’azione che ha portato al secondo gol, definendola bellissima e frutto di un lavoro ben riuscito in fase di costruzione contro un avversario che aspettava. Le qualità dei giocatori offensivi sono indubbie, ma ha sottolineato l’importanza dei compagni nel metterli nelle condizioni di segnare un gol di grandissimo livello. Tuttavia, ha espresso anche qualche rammarico, ritenendo che la squadra avesse avuto le occasioni per portare a casa l’intera posta in palio.

Parlando dei singoli, Grosso ha un ottimo rapporto con Laurentié e ha discusso con lui sulla necessità di trovare maggiore continuità. Ha giustificato l’iniziale panchina con la volontà di alternare i giocatori offensivi. Su Koné, ha sottolineato che è un giocatore potenzialmente molto forte, con grandi qualità tecniche e di quantità, ma deve lavorare sulla continuità delle sue doti.

Riguardo l’assenza di Berardi, Grosso l’ha definita un fattore importante. Ha però notato che la squadra attuale, a differenza del passato, è più compatta e consapevole dei propri mezzi, esprimendo soddisfazione per le prestazioni di alto livello di Volpato.

Il tecnico ha anche commentato brevemente gli episodi arbitrali, non nascondendo la sua opinione sul gol annullato al Milan (Pulisic) che, secondo lui, non andava fischiato, e sul contatto su Cheddira che invece era da sanzionare. Ha ribadito comunque la sua fiducia nell’operato dell’arbitro.

Infine, parlando della sua visione della gara dalla tribuna (per squalifica), ha riconosciuto che la visione è migliore e le dinamiche tattiche appaiono più chiare, ma ha confessato che le emozioni provate dal campo rimangono insostituibili, amando il contatto diretto con i ragazzi. Ha chiosato ribadendo che la reazione al secondo gol del Milan è stata ottima, anche se ci è voluto un pizzico di fortuna per resistere alla spinta avversaria.