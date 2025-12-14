Milan Sassuolo, Gentile analizza così la coppia offensiva formata da Nkunku e Pulisic

Milan Sassuolo, Gentile parla a Sky Sport e analizza il tandem offensivo rossonero formato da Nkunku e Pulisic

Il telecronista e giornalista Riccardo Gentile, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha commentato con interesse le scelte di formazione adottate da Massimiliano Allegri per il match Milan-Sassuolo. Il focus della sua analisi è caduto sulla coppia offensiva titolare composta da Christian Pulisic e Christopher Nkunku.

Gentile ha subito evidenziato una decisione tattica forte di Allegri: pur avendo a disposizione un centravanti puro come Gimenez, il tecnico ha preferito schierare Nkunku come terminale offensivo, sebbene non sia un centravanti di ruolo (qui il giornalista ha fatto un lapsus citando Nkunku e Leao). Questa mossa è strategica e mira a sfruttare la dinamicità dei due.

Gentile, La Funzione Chiave del Movimento degli Attaccanti

La chiave di lettura, secondo Gentile, risiede nella capacità di Nkunku (storicamente schierato largo) di abbinarsi perfettamente con Pulisic. Questo sistema di attaccanti mobili, che non danno punti di riferimento fissi alle difese avversarie, ha una funzione tattica ben precisa.

Tale impostazione, infatti, permette al Milan di liberare lo spazio centrale per gli inserimenti dei centrocampisti, citando Rabiot come esempio ideale di questa dinamica. Gentile ha ricordato come Allegri avesse espresso chiaramente questa aspettativa all’inizio della stagione: “dai centrocampisti si aspettava dei gol”. La coppia Pulisic-Nkunku è quindi uno strumento per rendere più efficace la fase offensiva corale della squadra.