Milan Sassuolo, a San Siro c’è un altro ospite speciale: Camarda assiste così alla doppietta di Bartesaghi

Milan Sassuolo, a San Siro c’è anche Francesco Camarda. Il giovane attaccante rossonero assiste così alla doppietta di Bartesaghi

Una piacevole sorpresa ha animato gli spalti di San Siro durante Milan-Sassuolo, match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Tra il settore dirigenziale rossonero, era presente Francesco Camarda, l’attaccante classe 2008 in prestito al Lecce, club dove sta continuando il suo percorso di crescita dopo essere maturato nelle giovanili del Milan.

Le telecamere hanno inquadrato il giovane talento mentre salutava calorosamente Rafa Leao, anch’egli presente in tribuna. La sua presenza è un segnale del forte legame che ancora lo unisce al club in cui è cresciuto.

Milan Sassuolo, Gioia Condivisa per i Gol dell’Amico

Camarda, fresco di vittoria con il Lecce (1-0 contro il Pisa venerdì sera), ha scelto di sfruttare il giorno libero per seguire i suoi ex compagni. Ed è stata una giornata memorabile: ha avuto modo di assistere dal vivo alla storica doppietta del suo grande amico, Davide Bartesaghi.

Per Bartesaghi, il difensore che ha trovato i suoi primi due gol con la maglia della prima squadra rossonera, la presenza di Camarda in tribuna ha reso il momento ancora più speciale. Una “bella storia” che lega due giovani talenti cresciuti insieme e che continuano a sostenersi a distanza, nonostante le diverse maglie indossate.