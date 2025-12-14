Milan Sassuolo, Baresi riabbraccia i suoi tifosi. L’ex leggenda rossonera torna a San Siro

Milan Sassuolo, Baresi torna a San Siro a quattro mesi dal delicato intervento chirurgico. L’abbraccio dei tifosi rossoneri

I tifosi del Milan, in attesa dell’esito della partita delle 12:30 contro il Sassuolo, hanno un motivo di gioia che va oltre il campo: la presenza a San Siro del leggendario Franco Baresi. Il numero 6 storico e attuale vicepresidente onorario del club è tornato a sostenere la sua squadra da vicino, a poco più di quattro mesi da un delicato intervento chirurgico.

All’inizio di agosto, l’annuncio da parte del Milan riguardo l’operazione per l’asportazione di un nodulo polmonare, riscontrato durante controlli di routine, aveva destato grande preoccupazione tra i tifosi e gli appassionati. Fortunatamente, il decorso post operatorio è avvenuto nel migliore dei modi, permettendo al campione di recuperare pienamente.

Milan Sassuolo, Baresi torna nel suo stadio

A novembre, Baresi aveva già rassicurato tutti pubblicando un significativo post sui social: “Viva la vita”, accompagnato da una foto con il braccio alzato in segno di vittoria, un gesto iconico che replicava le sue esultanze in campo. Questo messaggio aveva raccolto l’affetto e l’abbraccio virtuale di numerosi ex compagni di squadra e tifosi.

Il ritorno a Casa Milan aveva segnato un’altra tappa positiva, culminata oggi con il rientro allo stadio. L’ex libero, vicecampione del mondo nel 1994 con la Nazionale, ha avuto modo di ricevere l’ovazione e l’affetto diretto di San Siro, suggellando il suo percorso di guarigione e il legame indissolubile con il mondo rossonero.