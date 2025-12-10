 Milan Sassuolo, doppia seduta d'allenamento per i neroverdi
Milan Sassuolo, l’allenamento di oggi dei neroverdi: doppia seduta per la squadra di Grosso

Milan Sassuolo, la squadra di Grosso ha svolto una doppia seduta in vista della sfida di San Siro contro i rossoneri

Il Sassuolo ha intensificato la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro il Milan, in programma a San Siro. Il Mapei Football Center ha ospitato una doppia seduta di allenamento per gli uomini guidati dal tecnico Fabio Grosso.

La giornata di lavoro è iniziata con la sessione mattutina. Dopo una prima fase di riscaldamento generale, la squadra si è concentrata sul lavoro di forza in palestra, con successiva trasformazione in campo.

Milan Sassuolo, Focus Tattico e Tecnico nel Pomeriggio

La seduta pomeridiana è stata invece interamente dedicata al lavoro con il pallone. Il programma ha previsto una fase di messa in azione, seguita da esercitazioni sul possesso palla e sulla tecnica individuale. La preparazione è culminata con una serie di partitelle a campo ridotto a tema, utili a simulare situazioni specifiche di gioco, e infine una partita finale a metà campo. Il Sassuolo tornerà in campo domani pomeriggio per proseguire la preparazione al match.

