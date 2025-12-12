Milan Sassuolo, Allegri ritrova i neroverdi: l’ultima sfida al Mapei Stadium prima dell’esonero nel 2014

Milan Sassuolo, Allegri ritrova i neroverdi a San Siro: contro di loro fu la sua ultima partita prima dell’esonero nel 2014

La prossima sfida di Serie A tra Milan e Sassuolo del 14 dicembre assume un significato storico e sportivo particolarmente intenso per l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri. Il tecnico si prepara a ritrovare il Sassuolo in panchina, in quella che è vista come una sorta di rivincita simbolica, a oltre undici anni di distanza da un evento cruciale della sua carriera.

Milan Sassuolo, Il Giorno dell’Esonero e il Ritorno

Allegri fu infatti esonerato dal Milan nel gennaio del 2014, immediatamente dopo una dolorosa sconfitta per 4-3 subita proprio contro il Sassuolo, all’epoca una neopromossa, in una memorabile partita disputata al Mapei Stadium.

Tornare ad affrontare i neroverdi alla guida del Milan rappresenta per Allegri un’occasione per chiudere idealmente quel capitolo. La squadra emiliana, con quella prestazione, segnò indirettamente la fine della sua prima esperienza in rossonero. Ora, l’allenatore ha l’opportunità di riscrivere la narrazione e superare, non solo sportivamente, quella che rimane una pietra miliare negativa della sua storia milanista.