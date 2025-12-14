News
Milan Sassuolo 2-2, Laurienté entra e firma il gol del pareggio. Difesa rossonera battuta ancora
Un gol che non ci voleva e che rimette in equilibrio il match. Laurienté entra dalla panchina e firma il gol del pareggio al 77esimo minuto. Difesa del Milan molto statica sull’azione corale dei neroverdi, i quali trovano una serie di passaggi che portano l’esterno francese al tiro nel cuore dell’area di rigore.
Milan Sassuolo 2-2, dieci minuti alla fine
Nulla da fare, dunque, per Mike Maignan che può fare poco sul destro secco dell’attaccante neroverde. A quasi dieci minuti dalla fine, il Milan è costretto a lanciarsi in avanti per cercare il gol del sorpasso.