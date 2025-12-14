 Milan Sassuolo 2-1, Bartesaghi firma una storica doppietta
Milan Sassuolo 2-1, ancora Bartesaghi! Il terzino rossonero fa doppietta e porta avanti il Diavolo

11 minuti ago

Bartesaghi

Milan Sassuolo 2-1, Bartesaghi firma la doppietta e porta avanti i rossoneri all’inizio del secondo tempo

Dopo neanche 2′ dall’inizio del secondo tempo il Milan completa la rimonta sul Sassuolo. I rossoneri entrano con grande convinzione, costruiscono una bella azione che porta Bartesaghi a firmare una storica doppietta!

Milan Sassuolo 2-1, storica doppietta di Bartesaghi

Il giovane rossonero si fa trovare pronto al momento giusto e fulmina Muric con un sinistro forte e preciso, portando la propria squadra in vantaggio.

