 Milan Sassuolo 1-1, Bartesaghi firma il gol del pareggio
Connect with us

News

Milan Sassuolo 1-1, Bartesaghi finalizza l’assalto rossonero e firma il primo gol in Serie A

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

24 minuti ago

on

By

Bartesaghi

Milan Sassuolo 1-1, Bartesaghi segna il gol del pareggio: per il difensore rossonero è la prima rete in Serie A

Il Milan torna in carreggiata dopo l’iniziale svantaggio. L’assalto rossonero ha dato i suoi frutti e, al 34esimo minuti, il Diavolo trova il gol del pareggio. Un’azione forzata dettata da Modric trova Loftus-Cheek defilato. Il centrocampista inglese alza la testa e mette al centro un pallone velenoso sul quale arriva Bartesaghi che, di prima, mette la palla in rete.

Milan Sassuolo 1-1, Bartesaghi trova il gol

Per il difensore rossonero è il primo gol in Serie A: Bartesaghi, insomma, non poteva scegliere un momento migliore di questo.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.