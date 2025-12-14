Milan Sassuolo 1-1, Bartesaghi finalizza l’assalto rossonero e firma il primo gol in Serie A

Milan Sassuolo 1-1, Bartesaghi segna il gol del pareggio: per il difensore rossonero è la prima rete in Serie A

Il Milan torna in carreggiata dopo l’iniziale svantaggio. L’assalto rossonero ha dato i suoi frutti e, al 34esimo minuti, il Diavolo trova il gol del pareggio. Un’azione forzata dettata da Modric trova Loftus-Cheek defilato. Il centrocampista inglese alza la testa e mette al centro un pallone velenoso sul quale arriva Bartesaghi che, di prima, mette la palla in rete.

Milan Sassuolo 1-1, Bartesaghi trova il gol

Per il difensore rossonero è il primo gol in Serie A: Bartesaghi, insomma, non poteva scegliere un momento migliore di questo.