Milan Sassuolo 0-1, c’è un dato che spaventa: i neroverdi non hanno mai perso se passano in vantaggio

Milan Sassuolo 0-1, c’è un dato che condanna i rossoneri? Se i neroverdi passano in vantaggio non perdono mai

Al 14° minuto del match tra Milan e Sassuolo, l’equilibrio a San Siro viene spezzato: è Koné a sbloccare il risultato, portando in vantaggio la formazione neroverde. Il gol è arrivato dopo un avvio dinamico e ha subito messo in salita la partita per i rossoneri, costretti ora a inseguire.

Questo vantaggio non è solo un evento momentaneo, ma porta con sé un dato statistico che gioca decisamente a favore della squadra allenata da Fabio Grosso.

Milan Sassuolo 0-1, Koné sblocca il match

La statistica evidenziata è netta e incoraggiante per il Sassuolo: in questa stagione di Serie A, quando la squadra è riuscita a trovare il primo gol e, di conseguenza, il vantaggio sul tabellino, ha sempre vinto.

Questo precedente offre una carica emotiva e psicologica significativa al Sassuolo, trasformando il gol di Koné in qualcosa di più di un semplice 1-0. Il Milan, d’altra parte, è chiamato non solo a recuperare, ma a infrangere un vero e proprio tabù statistico stagionale della formazione emiliana, in una dimostrazione di carattere e reazione.