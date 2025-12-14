News
Milan Sassuolo 0-1, Koné apre le marcature: bella azione dei neroverdi e rossoneri in svantaggio
Milan Sassuolo, sono i neroverdi di Grosso a sbloccare il risultato: Koné supera Maignan dopo una bella azione. Rossoneri in svantaggio
Dopo 14 minuti si sblocca la sfida di San Siro, valida per la 15esima giornata della Serie A 2025/26. La squadra di Grosso cuce una bella azione corale e trova il vantaggio con un gol di Koné assistito da Pinamonti.
Milan Sassuolo, rossoneri già in svantaggio
Statica la difesa del Milan che non può fare altro che assistere alla manovra. Il centrocampista neroverde poi supera Maignan con un tocco forte e preciso. I rossoneri di Massimiliano Allegri passano subito in svantaggio