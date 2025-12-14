 Milan Sassuolo 0-1, Koné firma il vantaggio neroverde
Connect with us

News

Milan Sassuolo 0-1, Koné apre le marcature: bella azione dei neroverdi e rossoneri in svantaggio

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

49 minuti ago

on

By

Maignan

Milan Sassuolo, sono i neroverdi di Grosso a sbloccare il risultato: Koné supera Maignan dopo una bella azione. Rossoneri in svantaggio

Dopo 14 minuti si sblocca la sfida di San Siro, valida per la 15esima giornata della Serie A 2025/26. La squadra di Grosso cuce una bella azione corale e trova il vantaggio con un gol di Koné assistito da Pinamonti.

Milan Sassuolo, rossoneri già in svantaggio

Statica la difesa del Milan che non può fare altro che assistere alla manovra. Il centrocampista neroverde poi supera Maignan con un tocco forte e preciso. I rossoneri di Massimiliano Allegri passano subito in svantaggio

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.