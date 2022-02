Milan Samp, che scontro sull’esterno: Calabria sotto pressione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rossonero ha condiviso una serie di duelli che potrebbero essere decisivi in Milan Sampdoria.

DAVIDE CALABRIA vs BARTOSZ BERESZYŃSKI

Un infortunio muscolare ha tenuto Davide lontano dai campi per due mesi ma dal suo rientro in campo, il 17 gennaio contro lo Spezia, il rendimento sta crescendodi partita in partita. Nel Derby contro l’Inter ha trovato l’assist per il raddoppio di Giroud, contro la Lazio dal suo lato non è passato nessun avversario. In questa stagione ha indossato in 8 occasioni la fascia di capitano, ha segnato 2 gol e servito 2 assist. L’assenza per squalifica di Theo Hernández potrebbe dirottarlo sull’out di sinistra, dove di fronte si troverà il polacco Bereszyński, fresco di rinnovo fino al 2025 con i blucerchiati. Bartosz è un punto fermo della retroguardia della formazione ora allenata da Giampaolo, sempre affidabile e miglior doriano per contrasti (40).