Milan, salvato da chi non ti aspetti: forse ora meriterebbe di più e molto probabilmente Pioli proverà a pensare ad Hauge come a una soluzione

Milan, salvato da chi non ti aspetti: forse ora meriterebbe di più e molto probabilmente Pioli proverà a pensare ad Hauge come ad una soluzione. Repubblica di questa mattina premia Hauge con un bel 6,5, Gazzetta invece si allarga un po’ di più e lo premia come migliore in campo, lui che da subentrante al posto di Krunic sfrutta al meglio l’unica palla possibile per mettere a posto le cose.

VOTO 7- “Il salvatore che venne dal freddo. O dalla panchina. Ultima partita da titolare il 18 gennaio, in mezzo anche la primavera. In un quarto d’ora bellisismo movimento e 1-1.