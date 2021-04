Hauge: «Felice per il gol. Champions? Abbiamo 9 partite in cui lottare»

Al termine del match con la Sampdoria, Jens Petter Hauge ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV

Ecco le dichiarazioni di Jens Petter Hauge ai microfoni di MilanTV dopo il match con la Sampdoria: «Sono felice per il gol, un gran gol. Non abbiamo vinto e quindi è difficile essere pienamente soddisfatti, ma un punto e meglio di zero. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare.»

«Champions ancora possibile? Certo, abbiamo ancora 9 partite e 27 punti per cui lottare. Dobbiamo lavorare duro e pensare una partita alla volta, l’obiettivo è chiaro. Inserimento? Sto andando bene, sto cercando di migliorare ogni giorno, sto continuando ad imparare la lingua. Sono molto felice qui, ora dobbiamo finire allo stesso livello con cui abbiamo iniziato la stagione.»