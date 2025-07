Mercato Milan, caccia all’attaccante: Pellegatti chiede un “colpo vero” da 40 Milioni di euro. I nomi

Mercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha chiesto al club rossonero un colpo in attacco da almeno 40 milioni di euro

Il Milan è in piena attività sul mercato, non solo per rafforzare le corsie laterali con l’arrivo di nuovi terzini, ma anche per puntellare l’attacco. L’obiettivo primario è affiancare, o mettere in competizione, un nuovo centravanti a Santiago Giménez, che al momento rappresenta il perno offensivo della squadra rossonera. Questa esigenza è stata sottolineata con forza da Carlo Pellegatti, volto noto del giornalismo sportivo e grande conoscitore delle vicende milaniste, durante la sua partecipazione a “Tutti Convocati” su Radio 24, riaccendendo il dibattito sulla necessità di un investimento importante per il reparto avanzato.

Pellegatti, con la sua consueta schiettezza e un tocco di dialetto milanese, ha chiarito la sua visione sul tipo di attaccante che il Milan dovrebbe perseguire. “Adesso vediamo i terzini e poi, più avanti, l’attaccante. Anche lì per l’attaccante, per la cartina di tornasole, bisogna mettere la lira. Come diciamo a Milano: la fresca.” Questa espressione colorita serve a rimarcare l’importanza di un esborso economico significativo per assicurarsi un profilo di alto livello. La “fresca” a cui si riferisce Pellegatti non è un dettaglio, ma un requisito fondamentale per un club che ambisce a competere ai massimi livelli, sia in Serie A che in Champions League.

Il nome di Dusan Vlahovic è circolato tra le speculazioni, ma Pellegatti ha specificato che al 9 di luglio, la Juventus ha negato ogni possibilità di cessione. “Vlahovic? Loro dicono di no. Però vale sempre al 9 di luglio, loro dicono no. E quindi stiamo al loro no. Vediamo chi. Però bisogna prenderne uno vero.” Il giornalista ha insistito sul concetto di un attaccante “vero”, un profilo che possa garantire un rendimento immediato e consistente, senza dover sperare in un miracolo sportivo o in un talento da svezzare. Il Milan ha bisogno di certezze, non di scommesse, specialmente in un ruolo così delicato e determinante.

L’aspetto economico è stato un punto cardine dell’intervento di Pellegatti. “Amici: 35-40-45 milioni. Con 20 non compri niente. Sì, grandissimo colpo, ma non possiamo sperare nel colpo. Però il certo costa…” Questo passaggio è cruciale per comprendere la filosofia di mercato che, secondo Pellegatti, il Milan dovrebbe adottare. Un investimento nell’ordine dei 40 milioni di euro non è un lusso, ma una necessità per acquisire un attaccante che possa fare la differenza e alzare il livello qualitativo della rosa. La cifra di 20 milioni, spesso considerata sufficiente per colpi di mercato in passato, oggi non garantisce più la stessa qualità, rendendo il “colpo” una rara eccezione piuttosto che una regola.

In sintesi, il mercato del Milan si preannuncia caldo e ricco di sfide. La ricerca di un attaccante di spessore, affiancata a quella dei terzini, è la dimostrazione della volontà del club di rinforzarsi in maniera mirata. Le parole di Carlo Pellegatti risuonano come un monito: per raggiungere gli obiettivi prefissati, il Milan dovrà essere pronto a sborsare la “fresca”, investendo seriamente per un “colpo vero” che possa garantire alla squadra di Allegri la potenza di fuoco necessaria per la prossima stagione. I tifosi rossoneri attendono con ansia di scoprire chi sarà il nuovo volto dell’attacco milanista.