Vlahovic: rescissione con la Juventus e asta di mercato per il centravanti serbo. Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra, il Milan prende nota

Vlahovic: si va verso la rescissione con la Juventus? Pronta l’asta internazionale con il Manchester United che sfida il Milan

Il calciomercato estivo è sempre un ribollire di indiscrezioni e trattative, e in questo scenario, il nome di Dusan Vlahovic spicca per la sua centralità. Il centravanti serbo è ormai ai ferri corti con la Juventus, con la quale è entrato nell’ultimo anno di contratto, una situazione che ha aperto scenari inaspettati e infiammato le fantasie dei tifosi. L’ultima, clamorosa indiscrezione, che ha fatto il giro delle principali testate sportive, è la possibilità concreta che i bianconeri offrano al giocatore la rescissione consensuale del contratto.

Questa mossa, se confermata, rappresenterebbe una svolta epocale e darebbe il via a una vera e propria asta di mercato per accaparrarsi le prestazioni del potente attaccante. Diverse squadre, sia in Italia che all’estero, sono già alla finestra, pronte a cogliere questa opportunità d’oro per rinforzare il proprio reparto offensivo a costi decisamente più contenuti rispetto a un trasferimento tradizionale.

Il Milan di Allegri e il sogno Vlahovic

Tra le pretendenti più accreditate in Serie A c’è senza dubbio il calciomercato Milan. Il nuovo tecnico rossonero, Max Allegri, grande estimatore di Vlahovic avendolo già allenato alla Juventus, è alla ricerca di un rinforzo di peso per il suo attacco. L’idea sarebbe quella di affiancare il serbo a un altro talentuoso attaccante come Santi Gimenez, creando un tandem offensivo di altissimo livello e in grado di garantire un elevato numero di gol. La rescissione contrattuale renderebbe l’operazione Vlahovic estremamente più fattibile per le casse milaniste, che potrebbero così concentrarsi sull’ingaggio del giocatore, presumibilmente elevato ma non gravato dal costo del cartellino. Il progetto tecnico di Allegri e la possibilità di essere un protagonista assoluto in una squadra ambiziosa potrebbero rappresentare fattori determinanti nella scelta di Vlahovic.

L’Inghilterra chiama: il Manchester United in pole position

Ma l’appeal di Dusan Vlahovic non si limita ai confini italiani. L’Inghilterra, e in particolare la Premier League, segue con grandissimo interesse l’evolversi della situazione. Il Manchester United, squadra che si appresta a vivere l’ennesima estate di rivoluzioni e necessita di un nuovo attaccante di calibro internazionale, è emerso come uno dei club più interessati.

Come riportato dal prestigioso quotidiano britannico The Sun nella giornata odierna, con il titolo eloquente: “La Juventus offrirà di rescindere il contratto del giocatore Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato del Manchester United“, i Red Devils sono alla ricerca di una nuova punta a cifre ragionevoli. La possibilità che il rapporto contrattuale tra la Juventus e Vlahovic si interrompa anticipatamente, liberando il giocatore a parametro zero, rappresenterebbe un’occasione irrinunciabile da sfruttare economicamente. Il Manchester United potrebbe così concentrare le proprie risorse sull’oneroso ingaggio del calciatore, evitando il costo del trasferimento che sarebbe stato altrimenti proibitivo. L’appeal della Premier League, la possibilità di giocare in un top club mondiale come lo United e la stabilità economica offerta dal campionato inglese sono tutti elementi che potrebbero far pendere la bilancia verso una soluzione Oltremanica per il futuro di Vlahovic.

In definitiva, la possibile rescissione contrattuale tra Dusan Vlahovic e la Juventus ha aperto scenari inaspettati e trasformato il centravanti serbo in uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Il Milan di Allegri e il Manchester United sembrano le destinazioni più probabili, ma la partita è appena iniziata e non mancheranno colpi di scena in quella che si preannuncia come una delle saghe estive più avvincenti.