Ielpo: «Europa in o out? Ecco come la penso, sul sostituto di Kjaer...»

Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati, Mario Ielpo ha parlato del Milan. Queste le sue parole sui rossoneri:

PRESTAZIONE – «Anche nella partita di ieri, a prescindere dalla difficoltà dell’impegno basso, il Milan ha giocato bene anche senza centravanti. Ci si può anche inventare qualcosa di diverso»

SOSTITUTO KJAER – «Come si sostituisce Kjaer a gennaio? Sicuramente ci vuole un difensore di esperienza ed abituato a giocare a certi livelli. Nel mercato invernale non è facile trovare qualcuno che risponda a questo identikit»

EUROPA O CAMPIONATO – «Europa in o europa out per il Milan? Sono dell’idea che si debba cercare di vincere tutte le partite che ti pone davanti il calendario. Se ti chiami Milan e giochi partite prestigiose come quella contro il Liverpool non puoi sperare di uscire dalla Champions»