Milan, Romagnoli e Tonali i peggiori: poca condizione e tanta sofferenza

Milan, all’indomani della sconfitta pesantissima con il Lille, Gazzetta stila le proprie pagelle puntando il dito su Romagnoli e Tonali.

LE PAGELLE- Romagnoli e Tonali i peggiori secondo la rosea che del capitano (4,5) scrive: “Rigore severo ma in marcatura le braccia andrebbero tenute larghe. Soffre troppo la velocità”. Tonali (4,5): “Siamo ancora in piena penombra. Tanta sofferenza con Sanches, che lo sovrasta in tutto. Non riesce mai ad armare il piede”.