Milan-Lille LIVE: formazioni ufficiali, cronaca testuale e tabellino

Milan-Lille, ultime e probabili formazioni

MILAN – Qualche cambio di formazione per Pioli rispetto alla gara contro l’Udinese. In difesa Dalot sostituirà l’infortunato Calabria e completare il reparto insieme a Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. A metà campo Tonali agirà in coppia con Kessie. Davanti, alle spalle di Ibrahimovic, non ci sarà come si pensava il ritorno dal primo minuto di Rebic. Dovrebbero agire Castillejo, Krunic e Brahim Diaz.

LILLE – 4-4-2 per gli uomini di Galtier. Celik, Soumaoro, Botman e Bradaric dovrebbero comporre la linea difensiva. A centrocampo le ali saranno Bamba e Ikoné, mentre nel cuore della mediana agirebbero André e Soumaré. La coppia d’attacco sarà formata da Yazici e David.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

PROBABILE FORMAZIONE LILLE (4-4-2) – Maignan; Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumaré, Bamba; Yazici, David.

Milan-Lille, i precedenti con Frankowski

Bartosz Frankowski è l’arbitro designato a dirigere la terza gara del girone di Europa League tra Milan e Lille in programma giovedì a San Siro, il fischietto polacco sarà coadiuvato dai connazionali Jakub Winkler e Marek Arys, quarto uomo Jakubik. Nessun precedente tra Frankowski e le due compagini (Milan e Lille) che si affronteranno giovedì a San Siro. Prima volta assoluta dunque per il direttore di gara polacco che in carriera ha diretto solo tre gare di Europa League.

Milan-Lille, i precedenti

Milan e Lille si sono incontrati solo una volta nella loro storia (andata e ritorno) nella stagione 2006/2007 durante la fase a gironi della Champions League, poi vinta dal Milan in finale contro il Liverpool ad Atene. A sorpresa il precedente è in favore dei francesi che pareggiarono l’andata per 0-0 per poi vincere 2-0 in Francia, contro un Milan già qualificato, grazie alle reti di Peter Odemwingie e Abdul Kader.