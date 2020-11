I prossimi avversari: Lille imbattuto, ma primo posto perso in Francia

Focus sulla situazione dei prossimi avversari del Milan nei gironi di Europa League, il Lille di Cristophe Galtier

Dopo aver mantenuto il primo posto in Serie A, il Milan ora si concentra sull’Europa League, dove giovedì affronterà il Lille a San Siro. I francesi stanno attraversando un ottimo momento di forma e, dopo 9 gare in Ligue 1, sono l’unica squadra ancora imbattuta.

La squadra di Galtier, nonostante questo bel traguardo, ha perso nell’ultima giornata la vetta della classifica dopo il pari interno contro il Lione per 1-1 con il PSG ora a +2 sui biancorossi. In Europa invece settimana scorsa i francesi hanno riacciuffato il pari con il Celtic dopo il doppio svantaggio ed hanno ora 4 punti in classifica. Il doppio scontro con la squadra di Pioli sarà dunque fondamentale per il passaggio del turno dei transalpini.