Vlahovic Milan, avanti a fuoco lento: Tare ha una speranza concreta, il piano del DS albanese

Vlahovic Milan, la trattativa con l’attuale attaccante della Juve va avanti a fuoco lento: Igli Tare ha una strategia precisa

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in questa sessione estiva di calciomercato. L’attaccante serbo sembra essere ormai ai margini del progetto Juventus, complice l’arrivo a parametro zero di Jonathan David e l’insistenza dei bianconeri per Randal Kolo Muani. Questa situazione apre scenari interessanti per diverse squadre, ma è il Milan che si sta guardando intorno con particolare attenzione, valutando i margini di fattibilità di un’operazione che potrebbe portare il centravanti a vestire la prestigiosa maglia numero 9 rossonera, affiancando Santiago Gimenez.

La situazione contrattuale di Vlahovic è il punto cruciale. A solo un anno dalla scadenza (30 giugno 2026), il serbo percepisce un ingaggio di 12 milioni di euro netti per questa stagione, una cifra che la Juventus non intende più sostenere. Questo ha innescato un vero e proprio braccio di ferro tra l’entourage del giocatore e il club bianconero, con i dialoghi che proseguono senza sosta ma con una distanza ancora significativa tra le parti.

Da un lato, il giocatore e il suo procuratore, Darko Ristic, spingono per una risoluzione anticipata del contratto, chiedendo una buonuscita di 5 milioni di euro sia per Vlahovic che per Ristic. Dall’altro, la Juventus, desiderosa di liberarsi di un peso a bilancio che si avvicina ai 40 milioni di euro, punta a una cessione a titolo definitivo. La richiesta iniziale dei bianconeri è di 25 milioni di euro, una cifra però trattabile al ribasso verso i 20 milioni per evitare di registrare una minusvalenza.

Mentre la Juventus è concentrata su Kolo Muani, cercando un prestito dal Paris Saint-Germain (anche se i francesi preferirebbero una cessione definitiva), l’eliminazione dell’oneroso ingaggio di Vlahovic darebbe ai bianconeri maggiore margine di manovra per nuovi investimenti offensivi. Ed è proprio qui che il Milan entra prepotentemente in gioco.

Il Milan rappresenta, al momento, la soluzione più percorribile per il futuro di Vlahovic. Il giocatore, che ha già declinato offerte dall’Arabia Saudita in assenza di proposte concrete da top club europei, gradirebbe restare in Serie A. In particolare, l’idea di approdare in un club blasonato come i rossoneri è molto allettante. Un fattore chiave che potrebbe spingere Vlahovic verso Milanello è la possibilità di ritrovare Massimiliano Allegri, tecnico con cui ha già lavorato e che rappresenta una vecchia conoscenza per il serbo.

Il Milan ha un disperato bisogno di un attaccante di livello per la sua maglia numero 9, e Vlahovic, con le sue caratteristiche fisiche e realizzative, potrebbe essere il profilo ideale per dare qualità e profondità al reparto offensivo di Stefano Pioli. L’operazione non è semplice, soprattutto per le richieste economiche della Juventus e l’ingaggio di Vlahovic, ma la volontà del giocatore di rimanere in Italia e il desiderio del Milan di assicurarsi un top player potrebbero spingere le parti a trovare un punto d’incontro. La trattativa si preannuncia complessa e ricca di colpi di scena, ma il calciomercato Milan sembra intenzionato a fare sul serio per portare Vlahovic a San Siro e dargli le chiavi dell’attacco rossonero.

Fonte: Calciomercato.com