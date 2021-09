Milan Primavera, Giunti: «Mi è piaciuto lo spirito, sono soddisfatto»

Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, ha così commentato il pareggio di ieri contro la Roma. Le sue parole

Buon pareggio per il Milan Primavera. Al Vismara la squadra di Giunti recupera due volte la Roma. Tante occasione ed emozioni in 90 minuti molto combattuti.

Al termine del match, l’allenatore rossonero ha così commentato la prestazione:

SUL MATCH – «Sono soddisfatto non tanto per il 2-2 che comunque può far felice i ragazzi, ma mi è piaciuto lo spirito. Venivamo da una prestazione sotto questo punto di vista carente contro il Torino e invece abbiamo affrontato due squadre come Liverpool e Roma e abbiamo fatto due prestazioni completamente diverse. Gli avevo detto che dovevano proseguire sul solco tracciato mercoledì e oggi hanno lottato dal 1′ all’ultimo minuto. Potevamo perdere, vincere chi ha visto la partita si è divertito».



COSA È CAMBIATO – «Quello che mi è piaciuto rispetto alla scorsa stagione è che quando andavamo sotto facevamo fatica, quest’anno siamo partiti in maniera diversa».

AUTOSTIMA – «I ragazzi devono capire che se la possono giocare con tutti, sotto questo punto di vista l’autostima è cresciuta. Adesso ci aspetta una settimana piena di impegni, speriamo di recuperare energie sotto questo punto di vista».